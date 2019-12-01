A un año del asesinato de Carlos Manzo, Uruapan marcha para exigir justicia

Uruapan, Michoacán a 01 de noviembre de 2026.– A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, ciudadanos, familiares y simpatizantes salieron a las calles este domingo 1 de noviembre para recordar al llamado “Hombre del Sombrero” y exigir justicia por el crimen que conmocionó a Michoacán.

La movilización, convocada por la actual alcaldesa Grecia Quiroz García, reunió a participantes que recorrieron las calles de la ciudad con sombreros y vestimenta blanca, en una jornada marcada por los reclamos de justicia y seguridad.

El recorrido partió del monumento a Lázaro Cárdenas y tuvo como destino la Plaza Morelos, donde se contemplaron actividades conmemorativas y un mitin. En ese mismo sitio, durante la noche del 1 de noviembre de 2025, Manzo fue atacado a balazos mientras participaba en el Festival de las Velas.

A doce meses del crimen, la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta 34 personas detenidas por su probable relación con el asesinato, de las cuales al menos 29 han sido vinculadas a proceso. La dependencia sostiene que las investigaciones presentan un avance de hasta 92 por ciento.

De acuerdo con las líneas de investigación de la Fiscalía, el homicidio habría sido una represalia de integrantes del crimen organizado por las acciones de seguridad emprendidas por Manzo durante su administración, particularmente por la detención de un presunto jefe criminal identificado como “El Rhino”.

Entre las personas detenidas se encuentra Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado por las autoridades como presunto responsable de ordenar el ataque. También fueron detenidos siete integrantes del equipo de seguridad del exalcalde y recientemente Rosa Alejandra “N”, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan.

Pese a las detenciones, todavía existen diligencias pendientes, entre ellas la captura de José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del exalcalde, así como actuaciones relacionadas con los teléfonos celulares que pertenecían a Manzo.

A un año de su asesinato, el caso continúa abierto y la exigencia de justicia permanece entre habitantes de Uruapan, quienes este domingo volvieron a las calles para recordar al exalcalde y reclamar que se esclarezcan todas las circunstancias y responsabilidades detrás de su muerte.