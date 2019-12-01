Chihuahua, Chihuahua, a 19 de octubre de 2026.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que las investigaciones por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas se desarrollarán sin privilegios ni protección para servidores públicos, en medio de la controversia por la muerte de cuatro personas durante los hechos ocurridos en abril.

La mandataria explicó que la Fiscalía General del Estado creó una unidad especializada para esclarecer lo sucedido y determinar posibles responsabilidades. Indicó que la primera etapa de las indagatorias concluyó la semana pasada y derivó en acciones judiciales por presuntos delitos del fuero común.

Campos sostuvo que la colaboración con autoridades extranjeras para combatir al crimen organizado debe realizarse por vías institucionales y conforme a la legislación mexicana. Añadió que, si surgen nuevos elementos relacionados con el desempeño de funcionarios, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus facultades y compartirá la información correspondiente con las autoridades federales.

La gobernadora reiteró que su administración no encubrirá a quienes pudieran haber incurrido en irregularidades y que las instancias judiciales serán las encargadas de determinar las responsabilidades que correspondan.