Marisela la Dama de Hierro, se presentó con rotundo éxito en el Foro de Espectáculos de la Feria de Todos los Santos

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- En una noche llena de música, emoción, nostalgia y grandes recuerdos, la Cantante Mexicoestadounidense Marisela Esqueda conocida simplemente como Marisela “La Dama de Hierro”, se presentó con rotundo éxito en el Foro de Espectáculos, dentro de las actividades de la Feria Regional de Todos los Santos Hidalgo 2025 “Tradición, Sabor y Alegría”, que lleva a cabo el Ayuntamiento de Hidalgo que preside la Presidenta, Jeovana Alcántar.

En este segundo día de actividades de la mejor feria del estado de Michoacán, miles de Ciudad Hidalguenses, se dieron cita al Foro de Espectáculos para disfrutar y vivir una noche inolvidable, cantando y coreando las canciones de la Dama de Hierro, que con su inigualable voz y estilo en sus interpretaciones hizo explotar el sentimiento y romanticismo de la gente.

Durante los eventos en el Foro de Espectáculos de la Feria Regional de Todos los Santos, se vivieron momentos llenos de empatía y sensibilidad, jóvenes y niños con discapacidad, disfrutaron de los conciertos desde una zona especial, siendo un compromiso cumplido de la Presidenta Jeovana Alcántar, espacio que estará disponible para dichas personas en todos los conciertos.

La cantante, actriz y empresaria, que se dio a conocer a mediados de la década de los 80s, deleito a su público con temas como Mi problema, Enamorada y herida, Sin él, completamente tuya, Sola con mi soledad, El chico aquel, Tu dama de hierro, sin faltar La pareja ideal que hiciera famosa con Marco Antonio Solís el Buki, entre otras muchas canciones haciendo vibrar los corazones de sus fans y derramar una que otra lagrima.

Marisela La Dama de Hierra nació en Los Ángeles California E.U. el 24 de abril de 1966, a lo largo de su carrera ha logrado vender más de 41 millones de discos, es la única cantante en español en colocar todos los temas de un disco en el top 10 de la revista billboard, en este caso el álbum debut de Marisela Sin él en 1984.

Antes se hizo presente el talento local con la presentación de Javier Trejo; Cabe destacar que en la Zona Oasis se tuvo la participación del Trovador Dassaev Aguilar y el cuarteto Azul Marfil.