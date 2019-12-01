Mario Calzada llama a reforzar la prevención ante las intensas lluvias en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 13:35:48

Querétaro, Qro, a 05 de julio de 2026.- Ante las intensas lluvias registradas en diversas regiones del país, el diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado, afirmó que fortalecer la prevención y la coordinación entre autoridades y ciudadanía debe ser una prioridad para reducir riesgos y proteger a la población.

El integrante de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados señaló que los fenómenos hidrometeorológicos representan uno de los principales desafíos para la seguridad de las familias mexicanas, por lo que consideró indispensable mantener una política permanente de prevención, capacitación y respuesta oportuna.

El legislador reconoció la labor que realizan diariamente elementos de Protección Civil, bomberos, cuerpos de emergencia, personal médico, fuerzas de seguridad y voluntarios que atienden las contingencias provocadas por las lluvias y otros fenómenos naturales.

Asimismo, aseguró que desde la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres continuará impulsando acciones legislativas para fortalecer la gestión integral del riesgo, mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y fomentar una mayor cultura de la prevención en todo el país.

Finalmente, Mario Calzada exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones de las autoridades y reportar de manera oportuna cualquier situación de riesgo para salvaguardar la integridad de las familias y sus comunidades.