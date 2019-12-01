Mariano Sánchez llega con empujones al Congreso y presidente de Mesa Directiva le pide conducirse con respeto

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 11:49:27

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.– Un altercado en la puerta de acceso al Palacio del Poder Legislativo marcó el inicio del Acto Solemne para la develación de las letras doradas "Amalia Solórzano" en el recinto. Mariano Sánchez, ex legislador federal y experredista, actualmente afín al movimiento independiente del Sombrero, ingresó al Congreso del Estado entre empujones, lo que derivó en una intervención del diputado Baltazar Gaona García presidente de la Mesa Directiva.

Gaona García, integrante del Partido del Trabajo (PT), se acercó a Sánchez y le solicitó que se condujera con respeto durante su estancia en el recinto legislativo.

"Se me hace a mí muy penoso comentarle la posibilidad de que pueda abstenerse de estar en las instalaciones. Es una solicitud que me hacen varios diputados", planteó Gaona.

La respuesta de Sánchez fue inmediata, advirtió que, de ser retirado del lugar, promovería un amparo para garantizar su permanencia. El ex legislador argumentó que había sido invitado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y que cuenta con pleno derecho como ciudadano michoacano para estar presente en un espacio público.

"Si va a tener que promoverse otro amparo para que yo pueda entrar aquí contra usted o contra la institución, como el de Grecia. Estos espacios son públicos. Yo fui diputado federal por Tacámbaro, Michoacán, tengo mi trabajo, tengo todo", respondió Sánchez en el patio central del Congreso.

Gaona aclaró que no se le estaba solicitando retirarse, sino únicamente que se comportara a la altura del evento. Tras el intercambio, el presidente de la Mesa Directiva propuso un acuerdo: si Sánchez se comprometía a permanecer en el patio del recinto sin generar altercados, sería bienvenido.

"Yo voy a asumir la responsabilidad. Si tú me das tu palabra de que vas a estar acá en el patio presenciando el evento sin ningún altercado, sin generar nada, con mucho gusto podrás estar aquí", planteó Gaona.

Sánchez aceptó bajo la palabra empeñada y permaneció en el lugar durante el desarrollo del evento solemne.

El incidente ocurrió minutos antes de que iniciara la ceremonia para develar las letras doradas en homenaje a Amalia Solórzano , en el recinto que se encontraba con presencia de invitados especiales y legisladores de distintas fuerzas políticas.