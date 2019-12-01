Marco Antonio Solís cantará a las mamás michoacanas el 9 de mayo en el Festival Jalo: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el regreso de Marco Antonio Solís a la ciudad de Morelia para cantarle a todas las mamás michoacanas el próximo 9 de mayo, como parte del Festival Jalo 2026.

El mandatario informó que el concierto gratuito, organizado por el Gobierno de Michoacán, se llevará a cabo a las 21:00 horas en el Estadio Morelos en el marco del Día de las Madres, y que en próximos días se dará a conocer la dinámica para canjear los boletos de entrada que, como en años anteriores, será en apoyo a algún sector de la población.

Ramírez Bedolla adelantó que esta edición estará dedicada para apoyar a las mamás solteras del estado y recalcó que no implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana.

Miles de personas ya han disfrutado del Festival Jalo, organizado por el Gobierno de Michoacán, con artistas nacionales e internacionales como Carín León, Chayanne, Alejandro Sanz, Caifanes, El Tri, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs, Panteón Rococó, Héroes del Silencio, entre otros.