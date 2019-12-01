Marchan estudiantes para conmemorar el "2 de octubre no se olvida" en la capital michoacana

Marchan estudiantes para conmemorar el "2 de octubre no se olvida" en la capital michoacana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 16:40:00
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Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- Morelia registró este jueves cortes momentáneos a la circulación debido a la marcha de alrededor de mil 500 estudiantes que recorrieron distintas calles de la ciudad para conmemorar el 2 de octubre de 1968.

Ante el avance del contingente, elementos de la Unidad de Protección en Vialidades Urbanas de la Guardia Civil implementaron un operativo con cierres escalonados y acompañamiento durante todo el trayecto, con el objetivo de reducir riesgos y facilitar la movilidad en las zonas por donde pasaron los manifestantes.

La movilización comenzó en las inmediaciones de la Universidad Michoacana de San Nicólas de Hidalgo , entre la avenida Francisco J. Múgica y Villa Universidad, desde donde los estudiantes avanzaron hacia el Centro Histórico pese a la lluvia y bajo la consigna “2 de octubre no se olvida”.

Debido al paso de los estudiantes, se realizan cierres temporales y desvíos en diferentes puntos de la ciudad, mientras que los agentes de tránsito van liberando las vialidades de manera gradual una vez que el contingente avanza.

La movilización forma parte de las actividades conmemorativas por los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, fecha que continúa siendo recordada por distintos sectores estudiantiles mediante la consigna “2 de octubre no se olvida”.

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