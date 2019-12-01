Marchan en Morelia en defensa de la autonomía de la Universidad Michoacana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 11:59:06

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- Integrantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo marcharon por la avenida Madero, encabezados por la rectora Yarabí Ávila González, para exigir respeto a la autonomía universitaria.

La movilización se realizó en rechazo a la propuesta para modificar la Ley Orgánica de la institución. La iniciativa cambiaría el mecanismo de elección de la próxima Rectoría y reactivaría la Comisión Rectora, con facultades para nombrar a quien releve a la actual titular.

Al arribar al Congreso del Estado, el contingente encontró cerradas las puertas del recinto. Personal de seguridad las cerró mientras las y los manifestantes se concentraban frente al inmueble.

En el lugar, integrantes de la comunidad universitaria colocaron cartulinas con consignas en defensa de la autonomía de la institución y en rechazo a los cambios propuestos. Después de permanecer frente al Congreso, la movilización continuó con sus expresiones de protesta.