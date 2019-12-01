“¿Marcha ciudadana o negocio político? Ya salió el peine con TV Azteca”: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, cuestionó la participación que tendrá TV Azteca en la cobertura de la marcha convocada para el próximo domingo en Uruapan y señaló que es importante distinguir entre el legítimo ejercicio periodístico y cualquier posible interés político o empresarial detrás de una movilización ciudadana.

Mora sostuvo que la exigencia de justicia por el asesinato de Carlos Manzo, así como el reclamo de paz y seguridad de las familias michoacanas, merecen absoluto respeto. Sin embargo, advirtió que las causas sociales no deben convertirse en instrumentos de confrontación política al servicio de intereses ajenos a quienes verdaderamente han sufrido la violencia.

“Una cosa es que un medio de comunicación informe sobre una marcha, que está en todo su derecho y es parte de su trabajo, y otra muy distinta sería que participara en su financiamiento, promoción u organización. Si hay intereses empresariales detrás de una movilización que se presenta como ciudadana, lo correcto es que se conozcan”, expresó.

El dirigente morenista recordó que TV Azteca forma parte de un grupo empresarial que mantiene confrontaciones públicas con el Gobierno de México, por lo que consideró legítimo preguntar si su involucramiento se limitará a la cobertura informativa o tendrá algún otro alcance.

“Nosotros respetamos a quienes salen a las calles a exigir justicia. Lo que no podemos aceptar es que el dolor de las familias se utilice para construir agendas políticas o que los intereses de unos cuantos pretendan hablar en nombre de todo el pueblo. La justicia no puede convertirse en una mercancía política”, afirmó.

Jesús Mora reiteró que Morena reconoce la legitimidad de las demandas de las víctimas y sostuvo que la respuesta a la violencia debe construirse con investigaciones, resultados, atención a las causas y coordinación entre las instituciones, no mediante la utilización partidista de una tragedia.

Finalmente, aseguró que el movimiento de transformación seguirá defendiendo tanto el derecho del pueblo a manifestarse como su derecho a conocer con transparencia quiénes promueven, organizan y financian las movilizaciones públicas.