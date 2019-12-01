Manuel Velasco reafirma respaldo del PVEM a Sheinbaum pese a diferencias en reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 16:40:05
Ciudad de México, 10 de marzo de 2026.- El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, aseguró que su bancada mantendrá su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hasta el último día de su mandato.

“No tenemos ninguna duda”, afirmó el legislador al ser cuestionado sobre la postura del partido frente a la agenda del gobierno federal.

Lo anterior, pese a que existen diferencias en algunos puntos de la reforma electoral que se discute actualmente.

Velasco evitó pronunciarse sobre si el Partido Verde podría enfrentar algún costo político por no respaldar la iniciativa en su totalidad; sin embargo, reiteró que el apoyo a la mandataria se mantiene firme.

