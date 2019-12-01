Mantienen vigilancia en frontera de San Luis Potosí con la Sierra Gorda; aseguró Mauricio Kuri González

Querétaro, Querétaro, a 13 de agosto de 2025.- Luego de que se diera a conocer un reporte de una ONG que fue desmentido por los propios habitantes de las minas ubicadas en varios municipios de Querétaro pertenecientes a la Sierra Gorda y el Semidesierto, el gobernador Mauricio Kuri González aseguró que el gobierno federal se comprometió a ayudar en la vigilancia de la región para tranquilidad de las familias que han externado su preocupación por que se retomen los retenes en la zona limítrofe.

Reconoció que durante su reciente reunión con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, le solicitó apoyo para mantener el blindaje y cuidado de las fronteras del estado, incluida la frontera con San Luis Potosí en la Sierra Gorda.

“Ellos saben perfectamente bien que no hay ningún grupo hasta este momento, ningún grupo de delincuencia organizada y que aunque es un tema federal estamos muy al pendiente, eso fue parte de lo que compartía con el Secretario de Seguridad Pública del país y nos van a seguir apoyando para seguir cuidando la frontera de Querétaro”, dijo.

PROYECTO HÍDRICO BATÁN

Durante su gira de trabajo por municipios serranos, explicó que el proyecto Batán, no pretende traer agua de otros municipios a la zona metropolitana de Querétaro sino que por el contrario, pretende reciclar el agua de manera sustentable y amigable con el medio ambiente, por lo que pidió a la población no caer en desinformación o guerra sucia.

“Yo vivo ahí, ahí viven mis hijos. Yo creo que quiero que tengan agua para muchos años, pero es un tema que ya depende de los legisladores; si, desgraciadamente sí (fue muy politizado); no hay que malinformar, quieren lastimar un proyecto que yo creo que tendrían que ver todas las bondades que da y que da bondades medioambientales, sustentables, por supuesto, seguir teniendo un recurso que es importantísimo para la supervivencia humana, que es el agua”.