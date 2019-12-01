De 5 balazos hieren a un hombre en Zamora, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 23:37:54

Zamora, Mich., a 18 de agosto de 2025.- Un hombre de 44 años fue hospitalizado de emergencia tras sufrir al menos cinco heridas de bala durante un ataque directo registrado la noche del lunes en la colonia Ejidal Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió sobre la avenida Juárez Oriente, a la altura de una llantera de la zona, cuando sujetos armados dispararon en contra de la víctima para después huir con rumbo desconocido.

El lesionado fue identificado como Mario P. A., vecino de la colonia Las Delicias, quien recibió atención inmediata de paramédicos de Rescate y fue trasladado a un hospital local, donde permanece bajo vigilancia médica.

La agresión provocó un despliegue de agentes de la Policía Municipal, quienes aseguraron el perímetro y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

En la escena quedaron varios casquillos que fueron recolectados como evidencia para la apertura de la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este ataque.