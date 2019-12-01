Motociclista pierde la vida tras ataque armado en Puruándiro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 00:12:28

Puruándiro, Mich., a 19 de agosto de 2025.– Un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta murió luego de ser blanco de un ataque a balazos en la colonia Jeroche, hecho que generó una amplia movilización de corporaciones policiales y de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, habitantes de la calle Francisco I. Madero alertaron el lunes a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones y encontrar a un motociclista herido junto a su unidad.

Paramédicos acudieron al sitio y lo trasladaron de urgencia al hospital del IMSS Bienestar, donde horas después se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

En la escena del crimen, elementos de la Policía Municipal aseguraron el área y localizaron al menos diez casquillos percutidos de arma larga, así como una motocicleta Italika FT150 de color verde con negro, que presentaba varios impactos de bala.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de indicios y el peritaje de la motocicleta. Más tarde, se efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni se tiene información sobre los responsables del ataque, por lo que las investigaciones continúan en curso.