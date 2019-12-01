Es vinculado a proceso Isaías “N”, por ser el presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de su hija en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:57:41

Uruapan, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Un hombre identificado como Isaías “N”, fue vinculado a proceso por ser el presunto responsable de los delitos de violación y abuso sexual, en agravio de su hija de 8 años de edad.

De acuerdo a la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2024, cuando la menor se encontraba dormida, cuando su padre la llevó a su cuarto y la agredió sexualmente.

La niña, le contó a su abuelo lo que había ocurrido, además de que le dijo que en otras ocasiones ya lo había hecho.

Ante esto, la abuela acudió a presentar una denuncia en el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), quienes de inmediato iniciaron con las investigaciones y encontraron datos de prueba, por lo que se solicitó la orden de aprehensión.

Tras ser presentado ante el Juez de Control, Isaías “N” fue vinculado a proceso, así mismo se le impuso prisión preventiva oficiosa y se le dio un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.