Se registra fuerte incendio en tienda de telas en el centro de Colima

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:02:30

Colima, Colima, a 18 de agosto de 2025.- Un fuerte incendio consumió una tienda de telas en la calle Francisco I. Madero, del Centro Histórico de Colima, situación por la que tuvieron que evacuar varios locales y oficinas en la zona.

De acuerdo a información de las autoridades, las llamas comenzaron en el segundo piso del negocio, en donde tenían textiles, así como materiales inflamables, por lo que se formó una gran columna de humo que puso en alerta a los comerciantes y trabajadores.

Al lugar, acudieron elementos de Protección Civil Estatal, quienes se apoyaron del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Policía Estatal Preventiva, así como el de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), el Ejército Mexicano y unidades de Protección Civil de municipios cercanos, para poder controlar el fuego.

Asimismo, las autoridades indicaron que agracias a que el negocio estaba cerrado cuando ocurrió el incidente no hubo víctimas, ni lesionados.

Tras varias obras de trabajo en el lugar, el fuego quedó bajo control, además de que esperaron a que se enfriara el local, para realizar una evaluación estructural del edificio, para que las personas pudieran ingresar de manera segura.