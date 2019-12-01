Es detenido ex director de la SSP de Veracruz; estuvo en el cargo durante el mandato de Javier Duarte

Veracruz, Veracruz, a 18 de agosto de 2025.- El ex director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Silvestre “N”, y quien estuvo en el cardo durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, fue detenido en el Estado de México.

Según información del Registro Nacional de Detenciones, la aprehensión se realizó el pasado 13 de agosto y fue trasladado a Veracruz, el día 14 lo presentaron ante un juez y lo internaron en el Centro de Reinserción Social (Cereso), Duport Ostión en el municipio de Coatzacoalcos.

Cabe señalar que hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Veracruz, no ha dado detalles sobre los delitos que se le imputan, ni sobre su detención.

No es la primera ocasión en que se señala a un ex funcionario de la policía del ex gobernador Duarte, ya que en varias ocasiones, se les ha relacionado con casos de desaparición forzada, abuso de poder y otros delitos.