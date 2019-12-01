Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2025.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), informó que se dictó sentencia de 11 años un mes en contra de Israel “N”, alias “El Yeye”, y Juan Antonio “N”, alias “El Dedos” o “El Dedotes”, esto porque se comprobó su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado, en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

Fue el 15 de diciembre del 2022, cuando el periodista sufrió el atentado que planeaba terminar con su vida, cuando dos personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego mientras el periodista se encontraba a bordo de su vehículo, mientras se dirigía a su domicilio.

Hasta el momento se encuentran 11 personas implicadas en el caso de Ciro Gómez Leyva ya recluidas, en ellos incluyen las personas que planearon el atentando, así como los que ejecutaron el ataque armado.

La audiencia se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, fue ahí donde se aportaron las pruebas suficientes por parte del Ministerio Público Federal (MPF), motivo por el cual el juez dictara la sentencia de 11 años y un mes de prisión a los implicados.