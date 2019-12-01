Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero

Ayutla de los Libres, Gro., a 18 de agosto de 2025.- Una emboscada registrada este fin de semana en caminos de la región Costa Chica dejó un saldo de al menos ocho integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) muertos y cinco más heridos.

El ataque ocurrió cuando los policías comunitarios circulaban en dos camionetas por la ruta que conecta con la comunidad de Apantla. De acuerdo con versiones locales, un grupo armado les cerró el paso y abrió fuego, superando la capacidad de respuesta de los autodefensas, quienes portaban únicamente rifles y escopetas permitidos por su reglamento interno.

Las víctimas fueron veladas la tarde del domingo en Ayutla, donde familiares, amigos y compañeros de organización se reunieron para rendirles homenaje. El Ayuntamiento de Ayutla expresó sus condolencias públicamente y reconoció a los comunitarios como “caídos en el cumplimiento de su deber”.

En contraste, la Fiscalía General del Estado y el gobierno estatal enfrentaron dificultades para llegar a la zona. Integrantes de la UPOEG bloquearon el acceso a las comunidades de El Cortijo y El Rincón, lugares de origen de varias de las víctimas, lo que impidió realizar diligencias inmediatas.

Más tarde, fuentes oficiales informaron sobre el hallazgo de una camioneta con impactos de bala, aunque sin cuerpos en su interior. En un breve comunicado, el gobierno estatal atribuyó el enfrentamiento a la disputa de grupos criminales por el control de rutas de trasiego de droga en la franja que conecta municipios de la Costa Chica con la Montaña de Guerrero.

Organizaciones comunitarias como la CRAC-PC-PF advirtieron que la violencia se ha intensificado en la región y que las comunidades siguen expuestas a enfrentamientos armados vinculados a la pugna territorial entre grupos delictivos.