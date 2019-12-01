Mantienen trabajos en Peña de Bernal para regularizar negocios 

Ezequiel Montes, Querétaro, a 8 de julio de 2026.- El subsecretario de Gobierno del estado de Querétaro, Carlos Hale Palacios, dio a conocer que se mantienen los trabajos con los comercios establecidos en la falda de la Peña de Bernal, ubicada en el municipio de Ezequiel Montes, con el objetivo de regularizar su situación y poder otorgarles la licencia correspondiente para la venta de bebidas alcohólicas.

Puntualizó que se mantienen mesas de trabajo permanentes y conjuntas con autoridades municipales y con los propietarios de los negocios, para poder regularizar su situación.

“En Bernal hemos avanzado muchísimo, pero tenemos una cuestión similar que los viñedos, tiene que ver con la tenencia de la tierra. Muchos negocios están establecidos en la falda de la peña, entonces es un tema que tiene que regularizar en un primer momento el municipio junto con ellos, y vamos de la mano, porque tenemos reuniones con ellos para dar el siguiente paso y poder sacar las licencias de alcohol”, dijo.

Detalló que el 70 por ciento de los negocios establecidos cuentan con todos sus permisos y licencias de funcionamiento, tanto municipales como estatales, y el 30 por ciento restante se mantiene con observaciones hasta que se puedan regularizar.

“Los dueños de los establecimientos se han acercado de manera insistente con nosotros, aunque el tema es más municipal”.

Mencionó que durante este año se han realizado tres operativos en el pueblo mágico de Bernal, y se han clausurado 10 negocios por incumplir con la normatividad para la venta de bebidas alcohólicas.