Ultiman a taxista en el fraccionamiento Los Viñedos de Uruapan, Michoacán 

Ultiman a taxista en el fraccionamiento Los Viñedos de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:28:36
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Uruapan, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un taxista fue asesinado a balazos en calles del fraccionamiento Los Viñedos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la avenida Malbec, del referido asentamiento, habían atacado a balazos a un taxista.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes encontraron a bordo del taxi de la línea Cascada, número económico 19, a una persona sin vida situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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