Mantiene la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro un monitoreo de árboles y áreas verdes que podrían ser afectados por obras del tren México-Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Querétaro mantiene un monitoreo puntual sobre los árboles y áreas verdes que podrían verse afectados por las obras del tren México–Querétaro, afirmó Guadalupe Espinosa de los Reyes, titular de le dependencia.

Explicó que, aunque los permisos y la ejecución corresponden al Gobierno Federal, el municipio trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado y con las empresas responsables de la obra para garantizar el cumplimiento de la norma técnica de manejo de vegetación, que obliga a compensar los servicios ambientales que pudieran perderse.

Detalló que se está realizando un censo de árboles a lo largo del trazo autorizado en la Manifestación de Impacto Ambiental, que inicia en Hércules y se extiende hasta Santa María Magdalena y el libramiento. Sin embargo, el conteo aún no concluye debido a modificaciones en el trazo de la obra.

En cuanto a las obras municipales, señaló que en el caso de la construcción en la zona de Obreros se cuenta con los permisos correspondientes y se prevé la compensación de alrededor de 250 árboles, cifra superior a la requerida. De los ejemplares involucrados, 19 serán trasplantados y, en caso de que no sobrevivan, se aplicará la compensación de tres a uno, preferentemente con especies nativas. La Alameda Norte se perfila como uno de los espacios donde podrían ser reubicados.

Destacó que se mantiene contacto con ambientalistas y ciudadanos preocupados por el tema, quienes han solicitado recorridos y levantamientos conjuntos. Además, el Observatorio Ciudadano participará en el manejo de la información y en la vigilancia de las obras.

Hasta el momento, dijo, sólo se ha registrado la remoción de un árbol por parte de la Federación, y no se han recibido quejas formales.

Espinosa subrayó que la socialización del proyecto ha sido positiva y que los canales de comunicación con la ciudadanía se mantienen abiertos para informar en tiempo real sobre los avances. “Podemos estar tranquilos porque en Querétaro estamos vigilando lo que sucede con las obras del tren”.