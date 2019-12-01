Mantiene Gobierno del Estado diálogo permanente con el sector campesino: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El Gobierno de Michoacán mantiene un diálogo abierto y permanente con las organizaciones del sector campesino, con el objetivo de atender sus planteamientos y dar seguimiento a las demandas que se han presentado en distintos puntos de la entidad, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Durante un encuentro sostenido con representantes del campo michoacano, el funcionario reiteró la plena disposición del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de colaborar con el sector agrícola y de coadyuvar, en el ámbito de las atribuciones estatales, para fortalecer la productividad, el desarrollo rural y las condiciones de bienestar de las familias campesinas.

Zepeda Villaseñor destacó que, por instrucción del titular del Ejecutivo estatal, se mantiene una comunicación constante con las distintas organizaciones y líderes del campo, privilegiando el diálogo y los acuerdos como vía para resolver cualquier diferencia o demanda social.

“El Gobierno del Estado reconoce la importancia del sector campesino en la vida económica y social de Michoacán; por ello, seguiremos trabajando de la mano para construir soluciones conjuntas”, afirmó el secretario.

Asimismo, subrayó que se respeta la libertad de manifestación de todas las organizaciones, sin embargo, hizo un llamado a que las expresiones públicas se desarrollen de manera pacífica y sin afectar los derechos de terceros, particularmente en lo relacionado con la libre circulación en las carreteras y zonas urbanas.

Finalmente, Raúl Zepeda reiteró que el compromiso del Gobierno de Michoacán es claro: mantener el diálogo, escuchar a todos los sectores y continuar avanzando hacia un campo más fuerte, justo y con mejores oportunidades para quienes lo trabajan día a día.