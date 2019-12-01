Mantiene Gobierno de Querétaro trabajos coordinados para proceso de repatriación de tolimanense enviado a Guatemala 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 18:53:06

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que se ya logró tener un primer contacto con el joven deportado de Estados Unidos a Guatemala, debido a la coordinación con la ministra Mónica Gallardo Ybarra de la embajada de México en Guatemala.

Explicó que Simón es originario del municipio de Tolimán, por lo que ya se envió la información y documentación necesaria para comenzar con el proceso de repatriación.

“Es un joven originario de Tolimán, de nombre Simón. La verdad es que es una historia muy complicada porque él se va muy chico de Tolimán, seguramente en los siguientes días ya podrá retornar; hay un procedimiento que tiene que generar la embajada de México en Guatemala para su retorno”, dijo.

Por su parte, el presidente municipal de Tolimán, Alejo Sánchez de Santiago aseguró que desde el ayuntamiento se emitió una constancia de identidad para comenzar con el trámite de repatriación.

“Estamos haciendo un trabajo que va de la mano entre instituciones, es el proceso, es la gestión y la coordinación que estamos teniendo; les seguiremos informando”.