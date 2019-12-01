Mantiene gobierno de Morelia operativo para regular comercio en zona centro

Mantiene gobierno de Morelia operativo para regular comercio en zona centro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 16:11:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; a 19 de febrero de 2026.- El ayuntamiento de Morelia, mantiene en la zona centro de la ciudad un operativo para regular el comercio ambulante y garantizar el orden público.

El secretario, Yankel Benítez explicó que este operativo surgió porque se detectó reventa de productos adquiridos en plataformas digitales, los cuales han sido decomisados y cuyo origen no ha sido acreditado. Agregó que hasta el momento, nadie ha reclamado los bienes.

“El Ayuntamiento actúa con firmeza: retiro y notificación a primerizos; infracciones a reincidentes. No se tolera competencia desleal ni obstrucción de banquetas y calles, espacios públicos de todos los morelianos”, subrayó.

Yankel Benítez refirió para las y los comerciantes irregulares existen alternativas formales como locales comerciales, plazas municipales y en la Dirección de Mercados se cuenta con directorio actualizado de espacios disponibles para renta.

Informó que un equipo integrado por Policía Morelia, Servicios Públicos Municipales y la Secretaría del Ayuntamiento, mantendrán dos turnos diarios para inhibir la instalación no autorizada.

El operativo forma parte de una estrategia amplia de ordenamiento en el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad, priorizando la movilidad, legalidad y equidad comercial para consolidar a Morelia como la mejor ciudad para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateos de la FGEQ deja a dos personas detenidas 
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Queda prensado en aparatoso choque en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro; tiene heridas de gravedad
Más información de la categoria
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Morena respaldará reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún sin conocer el contenido final
Comentarios