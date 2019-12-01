Mantiene Gobierno de Michoacán operativo de vigilancia ante desfogue controlado de la presa de Cointzio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 22:55:39
Morelia, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- La Secretaría de Gobierno de Michoacán, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, mantiene un operativo permanente de vigilancia y monitoreo en torno al desfogue controlado de la presa de Cointzio.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 18:00 horas de este lunes se inició por segunda ocasión el proceso de desfogue, luego de que el embalse alcanzara un nivel de almacenamiento del 94.67 por ciento. 

El procedimiento se realiza mediante la obra de toma con un caudal de cinco metros cúbicos por segundo, en un ejercicio programado y supervisado por personal técnico especializado.

La obra de toma es el conjunto de estructuras que permiten extraer y utilizar el agua de manera controlada para distintos propósitos, sin representar riesgo alguno para la población. Este mecanismo es fundamental para regular el nivel del agua, prevenir desbordamientos y garantizar la seguridad estructural de la presa, especialmente en esta etapa en la que aún prevalecen las lluvias en la región.

El desfogue tendrá una duración estimada de entre 24 y 48 horas, dependiendo de la cantidad de precipitaciones registradas en las próximas horas. Durante este tiempo, las autoridades estatales en coordinación con la Conagua mantendrán operativos preventivos y de supervisión en zonas cercanas a los cauces y áreas de influencia de la presa.

El Gobierno de Michoacán reiteró su compromiso con la seguridad y protección de la ciudadanía, así como su disposición para mantener una vigilancia constante que permita actuar oportunamente ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas.

