Pipa de Pemex pierde el control y se estrella contra muro de contención en la CDMX; derramó combustible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 12:17:49
Ciudad de México, 8 de octubre de 2025.- Una pipa de Pemex de doble remolque perdió el control durante la madrugada del jueves y se impactó contra un muro de contención en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, sin que se reportaran personas lesionadas.

El choque provocó el derrame de combustible de los contenedores 24UA8T y 25UA8T, los cuales quedaron volcados junto al muro. Elementos de la policía capitalina y personal de emergencia acudieron al sitio para contener el derrame y asegurar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, un hombre de aproximadamente 38 años, declaró que perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que derivó en el impacto.

Las autoridades capitalinas mantienen labores de limpieza y supervisión para evitar riesgos mayores, mientras se investigan las causas del accidente.

