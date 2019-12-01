Aparecen cartulinas acusando colusión entre criminales y autoridades en Ario, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:18:37

Ario, Mich., a 9 de octubre de 2025.- Una nueva guerra entre grupos criminales se cierne sobre el municipio de Ario, en la tierra Caliente de Michoacán, donde esta mañana aparecieron mensajes amenazantes en los que, entre otras cosas, se acusa la colusión del gobierno local con el crimen organizado.

Los mensajes, escritos en cartulinas fluorescentes, fueron asegurados esta maña de jueves en diferentes puntos del municipio.

El mensaje va firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), llamando la atención sobre la expansión de este grupo criminal sobre territorio michoacano.

El texto va dirigido contra el jefe de plaza de los Caballeros Templarios Juan “La Gorda”, quien opera desde hace más de 3 años en absoluta impunidad asolando a la población con extorsiones a los aguacateros, secuestros y homicidios, extendiendo su zona de influencia a Zitácuaro y Ziracuaretiro.

A decir de sus rivales, “La Gorda” opera coludido con el gobierno local, por lo que fueron amenazadas también las autoridades.

Ario, como muchos municipios de la región, se ha visto inmerso en la lucha de grupos criminales que buscan el control de las rutas de trasiego de estupefacientes, además del jugoso negocio de las extorsiones a los productores del campo.

El vacío institucional y el abandono a la región, ha favorecido la proliferación de grupos armados que aterrorizan no solo a sus rivales, sino a los pobladores honrados y trabajadores que no tienen manera de escapar de esta realidad.

