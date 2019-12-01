Claudia Sheinbaum prevé recaudación histórica de impuestos al cierre del 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:16:34

Ciudad de México, 8 de octubre de 2025.- El gobierno federal proyecta que al cierre de este año los ingresos por contribuciones alcancen casi seis billones de pesos, lo que representa un incremento de 540 mil millones respecto al año anterior, dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que la recaudación fiscal ha alcanzado niveles históricos, al pasar de tres billones de pesos en 2019 a una expectativa de 4.6 billones solo por impuestos en 2025; este crecimiento lo atribuyó a la confianza ciudadana y a la responsabilidad en el pago de impuestos.

Ante cuestionamientos sobre el incremento al impuesto a los refrescos, Sheinbaum descartó que la medida provoque cierres de tiendas o un aumento significativo en la informalidad, al precisar que el impacto será de aproximadamente un peso por lata.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, señaló que la mayor recaudación se debe al fortalecimiento del marco legal contra la evasión fiscal, el contrabando y las empresas factureras.

Añadió que para 2026 se prevé una recaudación total de 8.7 billones de pesos, de los cuales 5.8 billones corresponderán a ingresos tributarios.

El subsecretario de Ingresos, Gabriel Lerma, destacó que el aumento no se debe a nuevos impuestos, sino a una mayor eficiencia recaudatoria y al combate a la corrupción, especialmente en aduanas, que aportaron 200 mil millones de pesos adicionales.

Finalmente, Sheinbaum subrayó que el uso de tecnología de rayos X en aduanas ha sido clave para incrementar el control y la transparencia en el comercio exterior, una estrategia iniciada en el sexenio anterior y reforzada en su Administración.