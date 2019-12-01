Es colombiano el presunto extorsionador de limoneros que además reclutaba y entrenaba en manejo de explosivos en Michoacán: Van más de 60 extranjeros detenidos en 2025

Buenavista, Mich, a 9 de octubre de 2025.– Autoridades federales confirmaron que Jhon Mario N., detenido la víspera del jueves en la localidad de Pinzándaro, municipio de Buenavista, es de nacionalidad colombiana y presuntamente operaba como instructor y reclutador de células criminales en la región de la Tierra Caliente de Michoacán, sumándose a más de 60 extranjeros detenidos este año en la entidad, señalados todos ellos por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La detención del extranjero se logró durante un operativo interinstitucional en el que participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales.

De acuerdo con información de inteligencia, el colombiano fungía como operador clave dentro de una estructura criminal dedicada a la extorsión de productores agrícolas, principalmente del sector limonero, además de encargarse del entrenamiento de nuevos integrantes en el uso de armas y la fabricación de artefactos explosivos artesanales.

Durante su captura se le aseguraron un arma corta, equipo táctico, dosis de droga y un vehículo que utilizaba para sus desplazamientos en la zona. Fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, extorsión y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Creciente presencia de extranjeros en estructuras criminales

El caso de Jhon Mario “N” se suma al panorama que reveló esta semana la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se informó que 61 extranjeros han sido detenidos en Michoacán en lo que va del año, por presunta colaboración con grupos del crimen organizado.

El titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, detalló que a finales de septiembre se capturó a dos ciudadanos venezolanos en la zona de Apatzingán, y destacó que las acciones coordinadas han permitido desarticular diversas células delictivas con entrenamiento militar y tácticas avanzadas.

Fuentes de seguridad estatal señalan que algunos de los extranjeros detenidos —principalmente de Sudamérica— han sido identificados como instructores en manejo de armas y fabricación de explosivos, funciones similares a las atribuidas a Jhon Mario “N”.

La detención del colombiano representa, según autoridades federales, un golpe importante dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada para liberar al campo michoacano del control criminal que desde hace años mantiene bajo amenaza a los productores de limón, aguacate y otros cultivos.