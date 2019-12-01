Mantenimiento preventivo de pozos garantiza agua de calidad evitando la acumulación de sedimentos: Adolfo Torres

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- “Como parte del programa permanente de mantenimiento preventivo, cada cierto tiempo es necesario realizar estos trabajos en los pozos Casa Hogar, Las Américas y Punta Alba, con el objetivo de asegurar que el agua distribuida a las familias morelianas cumpla con los estándares de calidad” señaló Adolfo Torres, titular del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas).

En el caso específico de estos tres pozos, debido a las características del subsuelo donde se ubican, el agua puede arrastrar arcilla fina, por lo que es indispensable realizar mantenimiento cada tres meses de manera puntual. Esta acción preventiva evita la acumulación de sedimentos que podrían afectar tanto la calidad del agua como el desempeño de los equipos. Durante el tiempo que duran las maniobras, los pozos son retirados temporalmente de operación.

“Sabemos que estos trabajos pueden generar molestias momentáneas en el servicio; sin embargo, son necesarios y responsables. Realizar mantenimiento cada tres meses en estos pozos nos permite garantizar la calidad del agua y prolongar la vida útil de los equipos de bombeo. Nuestro compromiso es con el bienestar de las familias de Morelia como lo ha indicado el alcalde, Alfonso Martínez”, destacó.

En cuanto al procedimiento, el mantenimiento es realizado por personal especializado del Ooapas mediante un proceso técnico que inicia con la salida temporal del pozo de operación. Posteriormente se lleva a cabo un cepillado mecánico del ademe y de la columna del pozo para desprender la arcilla adherida a las paredes, seguido de una purga profunda que permite extraer el material acumulado hasta que el agua alcanza condiciones óptimas de claridad y calidad.

De manera paralela, se revisan y ajustan los equipos de bombeo y los componentes eléctricos, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento. Una vez concluidas estas acciones y verificada la estabilidad en la calidad del agua, el pozo se reincorpora al sistema de distribución.