Mañana miércoles, último día para tramitar la Cartilla Militar en Morelia

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- El Gobierno de Morelia informa que mañana miércoles, 15 de octubre, será el último día para realizar el trámite de la Cartilla de Identidad Militar, por lo que se invita a los jóvenes de la clase 2007 y remisos a cumplir con este deber ciudadano.

El Servicio Militar Nacional representa un compromiso con la patria y los valores cívicos que fortalecen la formación de las y los morelianos. Hasta el momento, la Junta Municipal de Reclutamiento informa que ha tramitado poco más de 2 mil cartillas.

Las y los interesados deberán acudir al Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en Eduardo Ruiz #570, colonia Centro, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, para iniciar el proceso.

Requisitos:

• Acta de nacimiento (original y copia)

• CURP impresa (dos tantos, con diseño vigente)

• Comprobante de domicilio (original y copia)

• Comprobante del último grado de estudios (original con sello y copia)

• Cuatro fotografías recientes tamaño cartilla (no digitalizadas ni instantáneas, sin retoques, papel mate, fondo blanco, a color o blanco y negro, camisa blanca, cabello corto, sin bigote, barba, patillas ni accesorios; 35x45 mm con 21 mm desde el nacimiento del cabello hasta la barbilla).

Cabe destacar que las mujeres pueden participar de manera voluntaria, y que los hombres interesados en liberar su cartilla en un periodo de tres meses pueden optar por realizar una estadía en un cuartel militar ubicado en la ciudad de Querétaro.