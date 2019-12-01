Mañana jueves continua entrega de boletos para Carín León en el Estadio Morelos

Mañana jueves continua entrega de boletos para Carín León en el Estadio Morelos
Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, anunció que mañana jueves continuará el canje de boletos para el concierto de Carin León, que se realizará el próximo 16 de agosto, como parte del Jalo x las Mujeres. Se recibirán productos menstruales de 10:00 a 17:00 horas, en las taquillas del Estadio Morelos.

El canje contempla boletos de cancha a cambio de copas menstruales certificadas, calzones menstruales reutilizables y toallas de tela reutilizables; y boletos de gradas con la donación de toallas sanitarias, pantiprotectores o calzones desechables con un valor de 200 pesos para un boleto o 400 pesos para dos boletos.

Hasta el momento, la colecta ha reunido más de 20 mil 500 productos de gestión menstrual, los cuales serán entregados a niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes de municipios prioritarios con pobreza menstrual, así como a comunidades indígenas, refugios de mujeres, centros penitenciarios y hospitales psiquiátricos.

Anguiano González, reconoció la participación ciudadana y destacó que la iniciativa no solo visibiliza una necesidad urgente, sino que también rompe el estigma sobre la menstruación y promueve la salud y los derechos de quienes la viven. “Este es un acto de solidaridad histórica para Michoacán”, afirmó.

La secretaria reiteró la invitación a evitar la reventa de boletos y la compra de productos con sobreprecio en el exterior del estadio, subrayando que la colecta es un esfuerzo social y solidario que debe mantenerse transparente.

El Gobierno de Michoacán reiteró que aún hay boletos disponibles para las zonas de cancha y gradas y convocó a la ciudadanía a sumarse mañana a esta colecta histórica, que vincula cultura, música y derechos humanos en beneficio de miles de personas menstruantes.

