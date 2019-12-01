Mañana cierra registro para la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem) informa que el plazo para solicitar la Beca Gertrudis Bocanegra concluye mañana viernes 9 de octubre, por lo que llama a las y los estudiantes universitarios de nuevo ingreso a realizar el registro en línea para aprovechar este apoyo destinado al transporte escolar.

La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que este programa busca contribuir a la permanencia de las y los jóvenes en las aulas y reducir los gastos de traslado que enfrentan diariamente para acudir a sus instituciones educativas, especialmente en el caso de quienes recorren largas distancias para continuar con su formación profesional.

La Beca Gertrudis Bocanegra forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y contempla un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior, con el propósito de disminuir las barreras económicas que pueden dificultar su trayectoria académica.

Actualmente, este programa beneficia a cerca de 56 mil estudiantes universitarios en Michoacán, lo que representa un respaldo importante para las juventudes que buscan concluir una carrera profesional. La titular del Iemsysem reiteró que ampliar las oportunidades educativas implica generar condiciones para que más jóvenes permanezcan en las universidades y construyan un mejor futuro.

Finalmente, el instituto exhorta a las y los estudiantes de nuevo ingreso que aún no han realizado su solicitud a ingresar al portal www.becagertrudisbocanegra.gob.mx y completar su registro antes del cierre de la convocatoria. Asimismo, recomienda tener a la mano su CURP y número de teléfono para facilitar el procedimiento y evitar contratiempos.