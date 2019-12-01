Magistrado José López Esteban explica los contratos proforma en El Arte de lo Bueno y lo Justo

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- En el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, el magistrado de la Sala Colegiada Civil de la Región Zitácuaro, José López Esteban, abordó el tema de los contratos proforma y la manera en que estos se formalizan dentro del ámbito jurídico.

Durante la conversación, explicó que la acción proforma es una herramienta legal que permite la formalización de un contrato que previamente se celebró, con el fin de que quede reconocido legalmente. En ese sentido, destacó que dicha oficialización es fundamental para otorgarles certeza jurídica.

El magistrado señaló que para ejercer este tipo de acción es necesario acreditar la existencia de un contrato y demostrar que el pago del bien adquirido se realizó en su totalidad, lo cual puede comprobarse mediante documentos o testimonios que respalden la operación.

Asimismo, manifestó que la importancia de los contratos proforma radica en que protegen la relación contractual entre las partes y su patrimonio, particularmente en operaciones de compraventa de inmuebles, por lo que invitó a la ciudadanía a hacer uso de este tipo de acciones legales cuando las circunstancias lo ameriten, a fin de contar con mayor certeza jurídica en sus acuerdos.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://youtu.be/RZPb0RlpSPw?si=ymXCUboqiyKhKMsZ; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3 de Morelia.

El Arte de lo Bueno y lo Justo es un espacio que acerca el quehacer institucional a la ciudadanía y reafirma el compromiso de una justicia abierta, transparente y cercana a la sociedad.