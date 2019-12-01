Magisterio de Michoacán demanda a legisladores y SEE dejar campañas y defender Presupuesto Educativo

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.-La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XXVII, Poder de Bases, pidió a diputados locales y a la Secretaría de Educación dejar las campañas y trabajar por el presupuesto educativo para el 2026.

José Luis Castillo Ferrel, líder estatal de una de las fracciones magisteriales, señaló que buscarán un diálogo con legisladores locales para darles a conocer las necesidades del sector.

Recordó que durante el plantón que tuvieron al cierre del ciclo escolar pasado, frente a Palacio de Gobierno en Morelia, ningún diputado se acercó a los docentes para escucharlos.

"Después de que estuvimos 24 días de jornada de lucha con un plantón en el Centro Histórico, el Congreso del Estado, con la mayoría que tienen de la 4T y de Morena, nunca se preocuparon, nunca asistieron a visitarnos o a preguntarnos de qué se trataba nuestro plantón. A nivel nacional ya se está revisando, se está formulando, se está construyendo y anunciando el presupuesto de egresos dos mil veintiséis y, a pesar de que en Michoacán dicen que tenemos carencias, el Congreso del Estado, el gobierno del Estado y la Secretaría de Educación no han hecho lo que les compete para exigir un mayor presupuesto educativo. Ellos están metidos en el tema de la gubernatura", apuntó.

Castillo Ferrel anunció que el próximo 22 de octubre tendrán una marcha en la capital michoacana para exigir el cumplimiento de demandas que ya están firmadas y pactadas a nivel nacional.