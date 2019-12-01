Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.– Luis Navarro, aspirante a coordinar los trabajos de la Transformación en Morelia, expresó su respaldo a Carlos Torres Piña, coordinador estatal del movimiento, durante un encuentro en el que coincidieron en que la transformación y el bienestar del pueblo se construyen a ras de tierra, con honestidad, cercanía, trabajo y resultados.

Navarro García destacó que Morena tiene su mayor fortaleza en el pueblo, por lo que consideró fundamental mantener el trabajo territorial, escuchar a las familias y atender las necesidades de cada colonia, barrio y tenencia. Señaló que los avances alcanzados en Michoacán y en México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representan también una responsabilidad para seguir impulsando el bienestar desde Morelia.

En ese sentido, reconoció la experiencia política, el liderazgo y la capacidad de Carlos Torres Piña para construir acuerdos entre las distintas expresiones del movimiento. Asimismo, destacó la importancia de hacer equipo y sumar esfuerzos desde las distintas responsabilidades, convencido de que la unidad de Morena se fortalece cuando existe disposición al diálogo, respeto a las diferentes trayectorias y voluntad de trabajar por un proyecto común.

Luis Navarro sostuvo que la transformación no se construye desde los escritorios ni únicamente con discursos, sino caminando las calles, barrio por barrio y colonia por colonia, escuchando al pueblo y trabajando hombro con hombro con quienes todos los días buscan mejores oportunidades para sus familias. Por ello, subrayó que Morena debe mantenerse fiel a sus principios de justicia social, honestidad y cercanía con la gente.

Finalmente, reiteró su disposición de aportar su experiencia y continuar trabajando por Morelia, sumando voluntades para que los avances de la Transformación se reflejen en mejores servicios, mayores oportunidades y resultados concretos que eleven la calidad de vida de las familias, especialmente de quienes más lo necesitan.