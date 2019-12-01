Luis Navarro se fortalece en Morelia como una de las cartas más competitivas rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:24:06

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Luis Navarro García se consolida como uno de los perfiles con mayor fuerza política rumbo a la elección municipal de 2027, de acuerdo con la más reciente medición de Enkoll.

Su posicionamiento no responde únicamente al reconocimiento de su nombre, sino a los resultados alcanzados al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, donde ha contribuido al orden financiero, la inversión pública y la modernización gubernamental.

A ello se suma su capacidad para dialogar y generar coincidencias entre distintos sectores sociales, productivos y políticos, una cualidad que lo coloca como un perfil con condiciones para construir unidad dentro de Morena y ampliar su respaldo entre la ciudadanía.

Con Morena al frente de las preferencias en Morelia, Luis Navarro aparece como una de las cartas más sólidas para capitalizar esa ventaja y encabezar un proyecto competitivo rumbo a 2027.