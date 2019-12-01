Luis Navarro se fortalece en Morelia como una de las cartas más competitivas rumbo a 2027

Luis Navarro se fortalece en Morelia como una de las cartas más competitivas rumbo a 2027
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:24:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de julio 2026.- Luis Navarro García se consolida como uno de los perfiles con mayor fuerza política rumbo a la elección municipal de 2027, de acuerdo con la más reciente medición de Enkoll.

Su posicionamiento no responde únicamente al reconocimiento de su nombre, sino a los resultados alcanzados al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, donde ha contribuido al orden financiero, la inversión pública y la modernización gubernamental.

A ello se suma su capacidad para dialogar y generar coincidencias entre distintos sectores sociales, productivos y políticos, una cualidad que lo coloca como un perfil con condiciones para construir unidad dentro de Morena y ampliar su respaldo entre la ciudadanía.

Con Morena al frente de las preferencias en Morelia, Luis Navarro aparece como una de las cartas más sólidas para capitalizar esa ventaja y encabezar un proyecto competitivo rumbo a 2027.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Policía fallece al caer de un puente vehicular en León, Guanajuato
Certifican a 24 facilitadoras y facilitadores en mecanismos alternativos de solución de controversias en la FGE Michoacán 
Servicio social: Solicitan apoyo para identificar a mujer localizada sin vida en Zinapécuaro, Michoacán 
Identifican a adolescente ejecutado en Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Jueza ordena liberación de Víctor Rodríguez; ex funcionario acusado de violencia intrafamiliar
Homicidios dolosos han bajado casi 50% en el sexenio de Sheinbaum
Caen 9 presuntos responsables de homicidio múltiple en Chiapas; serían miembros de organización criminal de Sinaloa
Ataque armado en “cachimba” en la colonia José María Morelos de Morelia, Michoacán, deja un fallecido y un herido
Comentarios