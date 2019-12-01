Luis Navarro, entre los mejor posicionados por la alcaldía de Morelia, revela encuesta

Luis Navarro, entre los mejor posicionados por la alcaldía de Morelia, revela encuesta
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 13:48:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de julio del 2027.- Luis Navarro García, actual secretario de finanzas del Gobierno de Michoacán, se encuentra entre los mejor posicionados por la alcaldía de Morelia, así lo revela la más reciente encuesta de Massive Caller de Intención del Voto Alcaldías.

En la medición publicada por la casa encuestadora, a la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato para alcalde de Morena?, el 25.3 por ciento de los participantes respondieron que Luis Navarro, lo que le coloca por encima de perfiles como Gladyz Butanda o Giulianna Bugarini, con una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales.

Siguiendo con el estudio, al plantear a los encuestados que el próximo año será electoral y preguntar por cuál partido votarían para el gobierno de la capital michoacana, el 37.5 por ciento respondió que por Morena, lo que coloca al partido en la cima de las preferencias.

Cabe señalar que Luis Navarro ha declarado que renunciaría al cargo en el mes de septiembre, previo a la publicación de la Cuarta Transformación para los aspirantes a presidencias municipales. Asimismo, ha asegurado que, en conjunto con su equipo, han logrado estabilizar las finanzas estatales luego de recibir el estado con un déficit financiero y endeudamiento importantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Exgobernador Ernesto Ruffo comparece vía remota ante jueza por presunto huachicol fiscal
Aprehenden en la colonia Arroyo Colorado de Uruapan, Michoacán a presunto objetivo prioritario por robo de automóviles
Guanajuato: Intento de robo a tráiler desata balacera en la carretera Panamericana
Red de huachicol ligada a Ruffo solo declaraba 10% del combustible, revela Harfuch
Más información de la categoria
Sismo de magnitud 7.4 sorprende y sacude a Chiapas
Gobierno federal anuncia inversión de más de 500 mil mdp en infraestructura
Michoacán está listo para el arribo de miles de tortugas marinas
En Erongarícuaro, Michoacán hallan camioneta con cuerpos
Comentarios