Luis Navarro, entre los mejor posicionados por la alcaldía de Morelia, revela encuesta

Morelia, Michoacán, a 17 de julio del 2027.- Luis Navarro García, actual secretario de finanzas del Gobierno de Michoacán, se encuentra entre los mejor posicionados por la alcaldía de Morelia, así lo revela la más reciente encuesta de Massive Caller de Intención del Voto Alcaldías.

En la medición publicada por la casa encuestadora, a la pregunta ¿Quién le gustaría que fuera el candidato para alcalde de Morena?, el 25.3 por ciento de los participantes respondieron que Luis Navarro, lo que le coloca por encima de perfiles como Gladyz Butanda o Giulianna Bugarini, con una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales.

Siguiendo con el estudio, al plantear a los encuestados que el próximo año será electoral y preguntar por cuál partido votarían para el gobierno de la capital michoacana, el 37.5 por ciento respondió que por Morena, lo que coloca al partido en la cima de las preferencias.

Cabe señalar que Luis Navarro ha declarado que renunciaría al cargo en el mes de septiembre, previo a la publicación de la Cuarta Transformación para los aspirantes a presidencias municipales. Asimismo, ha asegurado que, en conjunto con su equipo, han logrado estabilizar las finanzas estatales luego de recibir el estado con un déficit financiero y endeudamiento importantes.