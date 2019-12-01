Luis Navarro defiende su patrimonio y responde a críticas tras buscar encabezar proyecto político en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 12:15:39

Morelia, Michoacán a 25 de octubre de 2026.— Luis Navarro defendió públicamente el origen de su patrimonio y su trayectoria profesional, luego de las críticas que, afirmó, surgieron tras su registro para encabezar los esfuerzos de su movimiento político en Morelia.

En un posicionamiento difundido bajo el encabezado Barrio x barrio, Navarro señaló que el pasado 15 de octubre concluyó su etapa como secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, cargo que desempeñó durante cinco años.

En su balance, aseguró que durante su gestión se cumplió con 121 quincenas de pago a maestros y trabajadores del estado, además de atender adeudos heredados, responder a proveedores e impulsar obras públicas.

El exfuncionario también destacó su trayectoria de más de 23 años en la iniciativa privada, principalmente en los sectores mueblero y de vivienda. Asimismo, recordó que presidió durante tres años la Cámara de Comercio de Morelia y participó en distintas asociaciones civiles y organismos empresariales.

Ante los cuestionamientos sobre su patrimonio, Navarro afirmó que sus bienes están documentados en sus declaraciones oficiales. En particular, explicó que vendió una vivienda ubicada en el campo de golf Altozano, donde vivió con su familia durante más de una década, y posteriormente construyó otra propiedad en Tres Marías, la cual, indicó, continúa pagando mediante un crédito hipotecario.

Respecto a las críticas por su registro político, consideró que las diferencias deben atenderse mediante el diálogo, el escrutinio y la rendición de cuentas en las instancias correspondientes, y cuestionó que se privilegie la confrontación mediática por encima del trabajo territorial.

Finalmente, sostuvo que continuará enfocado en aportar experiencia, resultados y propuestas para el futuro de Morelia.

Las afirmaciones sobre su gestión, patrimonio y trayectoria corresponden al posicionamiento difundido por el propio Luis Navarro.