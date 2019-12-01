Luis Donaldo Colosio Riojas destaca cercanía con la ciudadanía durante gira en Santa Catarina

Luis Donaldo Colosio Riojas destaca cercanía con la ciudadanía durante gira en Santa Catarina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 17:24:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santa Catarina, Nuevo León, 21 de marzo de 2026.- El senador, Luis Donaldo Colosio Riojas, concluyó una gira de trabajo en Santa Catarina, donde destacó la importancia de mantener cercanía directa con la ciudadanía para atender sus necesidades.

A través de una publicación, el legislador señaló que el cierre de actividades se realizó recorriendo calles, visitando hogares y escuchando de primera mano las inquietudes de la población.

Colosio Riojas enfatizó que las soluciones a los problemas sociales deben construirse en conjunto con la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo y con un enfoque cercano a la gente.

Asimismo, agradeció la colaboración de la diputada Marisol González, con quien, aseguró, continuará impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de las familias en el municipio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre sin vida en Zamora, Michoacán
Fiscalía de Jalisco logra 20 vinculaciones a proceso por delitos contra menores en marzo
Invitan a jóvenes de Michoacán a integrarse al Ejército Mexicano
Controlan incendio en edificio de la Colonia Roma en la CDMX; rescatan a un perrito
Más información de la categoria
Pemex y la Secretaría de Marina controlan derrame de hidrocarburo en Paraíso, Tabasco
Lula propone alianza entre Petrobras y Pemex
Sheinbaum declara al turismo comunitario como actividad de prioridad nacional
México reactiva el subsidio a la gasolina ante conflicto en Medio Oriente
Comentarios