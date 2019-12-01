Luis Donaldo Colosio Riojas destaca cercanía con la ciudadanía durante gira en Santa Catarina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 17:24:06

Santa Catarina, Nuevo León, 21 de marzo de 2026.- El senador, Luis Donaldo Colosio Riojas, concluyó una gira de trabajo en Santa Catarina, donde destacó la importancia de mantener cercanía directa con la ciudadanía para atender sus necesidades.

A través de una publicación, el legislador señaló que el cierre de actividades se realizó recorriendo calles, visitando hogares y escuchando de primera mano las inquietudes de la población.

Colosio Riojas enfatizó que las soluciones a los problemas sociales deben construirse en conjunto con la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo y con un enfoque cercano a la gente.

Asimismo, agradeció la colaboración de la diputada Marisol González, con quien, aseguró, continuará impulsando acciones para mejorar la calidad de vida de las familias en el municipio.