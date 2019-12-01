Ludoteca del Bosque del DIF Morelia abre sus puertas al curso de Verano de Campeon@s

Morelia, Michoacán; 13 de julio de 2026.- Con el compromiso de brindar espacios seguros, recreativos y formativos para la niñez durante el periodo vacacional, dio inicio el Curso de Verano en la Ludoteca del Bosque del DIF Morelia, con la participación de niñas y niños que disfrutarán de seis semanas de actividades recreativas y formativas. La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invitó a las familias morelianas a aprovechar los lugares que aún permanecen disponibles para integrarse al programa.

Dirigido a niñas y niños de 4 a 10 años, el curso se desarrollará del 13 de julio al 21 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, e incluye talleres de emociones, teatro, música, baile, yoga, arte, visitas guiadas y actividades recreativas diseñadas para fortalecer la creatividad, la convivencia y el desarrollo integral.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó que estos espacios permiten que las vacaciones se conviertan en una oportunidad para aprender, descubrir talentos, hacer nuevas amistades y fortalecer habilidades en un entorno seguro y acompañados por personal especializado.

El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado espacios que acercan a niñas y niños actividades recreativas, culturales y formativas que contribuyen a su desarrollo integral y ofrecen alternativas seguras durante el periodo vacacional.

Durante el desarrollo del curso se utilizan tanto las instalaciones de la Ludoteca como el área exterior de juegos, por lo que este espacio permanecerá reservado para las y los participantes de 10:00 a 13:00 horas. Concluidas las actividades, el acceso al área de juegos se reanudará diariamente para el público en general.

Las inscripciones continúan abiertas. Las personas interesadas pueden acudir directamente a la Ludoteca del Bosque o solicitar informes al teléfono 443 313 9127. La cuota de recuperación es de 600 pesos por semana e incluye materiales, visitas guiadas y todas las actividades del programa.