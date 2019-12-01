Lucila Martínez llama a fortalecer la atención e inclusión de personas con TDAH

Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- En el marco del Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, hizo un llamado a sensibilizar a la sociedad sobre esta condición y, combatir los estigmas que aún prevalecen y promover acciones que garanticen una atención integral para niñas, niños, adolescentes y adultos que viven con este trastorno.

La regidora destacó que el TDAH no es consecuencia de una mala crianza ni de falta de disciplina, sino una condición que requiere diagnóstico oportuno, acompañamiento profesional y comprensión tanto en el entorno familiar como en los espacios educativos y laborales.

Recordó que esta conmemoración busca precisamente generar conciencia, impulsar el acceso a tratamientos multidisciplinarios y favorecer una verdadera inclusión.

En Michoacán, se estima que alrededor del cuatro por ciento de la población escolar de entre 4 y 12 años presenta TDAH, mientras que en la población adulta la prevalencia alcanza el tres por ciento. A nivel nacional, más de dos millones de niñas, niños y adolescentes viven con esta condición, por lo que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas orientadas a su detección temprana y atención especializada.

Pese a los esfuerzos para brindar atención, dijo que ciudades como Morelia es donde se brinda apoyo profesional, y en la mayoría de municipios no se tiene la atención, por ende, persisten desafíos importantes, entre ellos la escasez de especialistas en el sector público, e instituciones, la falta de capacitación suficiente para docentes en materia de inclusión educativa y el desabasto intermitente de medicamentos indispensables para el tratamiento del TDAH, situaciones que generan mayores dificultades para las familias y limitan el desarrollo pleno de quienes viven con esta condición.

Finalmente, la regidora reiteró su compromiso de impulsar, desde el Cabildo de Morelia, acciones que promuevan una ciudad más incluyente, respetuosa y consciente de la neurodiversidad. Además de convocar a autoridades, instituciones educativas, personal de salud y sociedad en general a trabajar de manera coordinada para garantizar que ninguna persona con TDAH sea discriminada o vea limitado su acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo.