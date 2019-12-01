Los Reyes impulsa reencuentros familiares para adultos mayores migrantes: Humberto Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 20:53:41

Los Reyes, Michoacán, a 13 de agosto del 2025.- Con el objetivo de apoyar a las y los adultos mayores a reencontrarse con sus seres queridos en el vecino país, el Ayuntamiento de Los Reyes, que encabeza el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, entregó 19 confirmaciones de citas para la Embajada y el Consulado de Estados Unidos, como parte del Programa de Reencuentro Familiar.

La entrega fue realizada a través de la Dirección del Migrante, encabezada por José Manuel Herrera Navarro, con el respaldo de Evangelina Solís, presidenta honorífica del DIF; Liliana Jiménez, asesora honorífica del DIF; y los regidores Marlene Patricia Ruiz, Laura Karmina Maldonado y Juan Antonio Ochoa García.

El Programa de Reencuentro Familiar (REFAMI), impulsado por la Secretaría del Migrante de Michoacán (Semigrante) en coordinación con los municipios, facilita la obtención de visas de turista para personas mayores de 65 años con familiares directos en Estados Unidos, permitiendo que puedan abrazar nuevamente a quienes no han visto en años debido a restricciones migratorias.

Para la administración municipal, el apoyo a las y los migrantes y sus familias es una prioridad, por lo que se impulsan políticas públicas que fortalezcan su bienestar y fomenten la unidad familiar.

Cabe señalar que gracias al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Los Reyes y el Gobierno del Estado, esta iniciativa beneficia directamente a las y los adultos mayores del municipio, reiterando el compromiso de la administración con sus ciudadanos migrantes.

Asimismo el gobierno municipal que encabeza Humberto Jiménez Solís promueve distintas acciones encaminadas apoyar a las y los migrantes y sus familias, con distintos programas.