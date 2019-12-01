Los Reyes avanza en infraestructura, servicios y bienestar social en el primer año de gobierno de Humberto Jiménez Solís

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:47:56

Los Reyes, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Con acciones claras en Los Reyes hay avances significativos en infraestructura, salud y bienestar social, lo cual fue informado por el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, quien dijo que el objetivo de su administración es mejorar la calidad de vida de las familias del municipio.

Durante el Primer Año de Gobierno entre las acciones realizadas se encuentra la construcción de la techumbre del Centro Multidisciplinario de Atención Ciudadana, un espacio diseñado para ofrecer terapia física, talleres culturales y recreativos, con aulas didácticas y un foro para eventos masivos, cuya inversión superó los dos millones de pesos.

Durante este primer año también se rehabilitó la calle Galeana, se incorporó a la colonia Concordia a los servicios municipales y se construyó un puente vehicular que conecta esta zona con el resto de la ciudad, facilitando la movilidad de vecinos y vecinas.

Además, se colocó un nuevo teclado en el Auditorio Municipal, brindando un espacio seguro y adecuado para la realización de eventos culturales y comunitarios y deportivos, con lo que se resuelve una demanda muy sentida de las familias que hacen uso del mismo.

La administración municipal realizó 30 obras con una inversión superior a 45 millones de pesos, atendiendo las necesidades más urgentes de la población. Entre estas acciones destacan la pavimentación y rehabilitación de vialidades, la construcción y colocación de alumbrado público, la rehabilitación del techado del Auditorio Municipal, así como diversas redes de alcantarillado y campañas de bacheo.

En el ámbito social, más de 13 mil personas recibieron atención a través de Protección Civil, se dio mantenimiento a plazas públicas y se activaron brigadas de limpieza. A través del DIF Municipal, se distribuyeron más de 154 mil desayunos escolares, más de 12 mil despensas y más de 20 mil apoyos mediante espacios de alimentación, encuentro y desarrollo.

Asimismo, se entregaron medicamentos, se realizaron más de 1,300 consultas gratuitas, se atendieron 2,655 acciones en el departamento dental y más de 6,700 personas recibieron atención en la Unidad Básica de Rehabilitación.

El área de Agua Potable y Alcantarillado atendió 3,522 solicitudes, que incluyeron instalaciones de conexiones, válvulas y llaves reguladoras, limpieza de alcantarillas y reparación de líneas generales y registros.

Con estas acciones, la administración de Humberto Jiménez Solís reafirma su compromiso con la ciudadanía, fortaleciendo la infraestructura, los servicios públicos y el bienestar social en Los Reyes.