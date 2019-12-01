Los Reyes avanza con unidad y compromiso ciudadano; nueva ambulancia para Protección Civil y Bomberos

Los Reyes, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Una muestra más de que unidos y organizados se logran grandes cosas, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís agradeció a Level Berries, empresa socialmente responsable, por su donación de una ambulancia destinada a Protección Civil y Bomberos municipales, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias y atendiendo las necesidades de las familias reyenses.

Durante el evento de entrega, que contó con la presencia de representantes de la empresa donadora, elementos de Protección Civil y Bomberos, la presidenta del DIF Municipal, Evangelina Solís, y ciudadanas y ciudadanos de Los Reyes, el alcalde destacó la importancia de la colaboración entre sociedad, empresas y gobierno.

“A Paco Rojas y a todo el equipo de Level Berries les reconozco su compromiso y sensibilidad social. Esta ambulancia será de gran utilidad y ahora, desde el ayuntamiento, con las gestiones necesarias, la equiparemos para que pueda atender todas las necesidades de nuestra comunidad”, señaló Humberto Jiménez Solís.

El presidente municipal enfatizó que, sin prisas pero sin pausas, su administración sigue generando las condiciones necesarias para garantizar servicios de calidad y proteger la seguridad y el bienestar de las y los reyenses, y se esta logrando desarrollo y progreso en los distintos rubros.

“Este tipo de acciones reflejan que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, podemos lograr resultados concretos y mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, destacó el edil tras reiterar que continuará gestionado a favor de su municipio y tocando todas las puertas necesarias para más apoyos.

"Una de nuestras prioridades es la prevención y la atención efectiva ante emergencias, fortaleciendo la infraestructura y equipamiento de los servicios públicos esenciales, por eso seguiremos tocando puertas, porque estos apoyos representan salvar vidas ante una emergencia", puntualizó el alcalde.