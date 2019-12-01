Los priistas no vamos a la Franja de Gaza, vamos a la franja de Tierra Caliente y pedimos por un Michoacán libre del crimen organizado: Memo Valencia

Tzitzio, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- “Los priistas no nos vamos a la Franja de Gaza, no nos vamos a pedir por un Palestina libre. Nosotros nos vamos a la franja de Tierra Caliente y pedimos por un Michoacán libre del crimen organizado, porque aquí hay víctimas y por ellas también hay que hablar”, declaró el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Memo Valencia, en alusión al viaje reciente del senador Gerardo Fernández Noroña, quien anunciara que lo hizo porque no puede ser omiso frente al terrible genocidio que viven en Medio Oriente.

Durante una asamblea con la militancia de Tzitzio, el líder reconoció que en ese municipio la situación es menos compleja que en otros, gracias al buen gobierno que encabeza el alcalde José Nauneli Pérez Avilés.

“Hay lugares donde hay un grado de complejidad muy alto y tenemos que alzar la voz”, indicó.

Asimismo, recordó que en el año 2000, cuando el gobernador era el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí, Michoacán era uno de los estados más seguros de México y se disputaba los primeros tres lugares con Campeche, Yucatán y Colima y hoy, por el contrario, es de los tres estados más violentos del país.

“Ahora nos disputamos los primeros tres lugares con Guanajuato, que tiene una crisis de seguridad desde hace muchos años; con el Estado de México, que tiene cuatro veces más habitantes que Michoacán; y con Sinaloa, donde hay una guerra encarnizada entre grupos del crimen organizado; y eso tiene que cambiar”, mencionó.

Sin embargo, dijo, el Revolucionario Institucional encabeza las causas del pueblo, de las víctimas, de los más necesitados y desprotegidos.

“Aquí ustedes tienen a un dirigente de partido que no nada más está en la oficina del PRI o en el Congreso de huevón o de baquetón, yo me vengo aquí a señalar que no cumplen con la construcción de una carretera, que está llena de baches, que hay criminalidad en la zona de Mil Cumbres, que hay criminalidad en el oriente de Michoacán, en la Tierra Caliente y muy cerca de Morelia”, detalló.

Memo Valencia reconoció que la prioridad del PRI y su dirigente es ayudar a víctimas de secuestro, robo o extorsión, delitos muy frecuentes en todo Michoacán.

“Siempre vamos a ayudarlas y vamos a luchar porque en este estado muy pronto no haya víctimas del crimen organizado, porque vamos a hacer que los que tengan miedo sean los delincuentes, no la gente de bien, ni la gente trabajadora, esa gente que necesita de gobernantes que los escuchen y los defiendan del fuerte y del arbitrario”, finalizó.

En la asamblea, estuvieron presentes, el alcalde de Tzitzio, José Nauneli Pérez Avilés; el secretario y la subsecretaria de Organización, Arturo Gamboa y Briseyda Mendoza; el presidente del Comité Municipal, Nazario Pérez Esquivel; el delegado distrital, Benjamín García; la síndica María de Lourdes Vieyra; y los regidores Carmen Miranda, Misael Gamiño, Daniel García y Carla Fabiola Cortés.