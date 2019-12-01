Los ideales de izquierda son desde la cuna, no los abandonaré: Brissa Arroyo 

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Los ideales de izquierda me han acompañado desde cuna y he forjado una trayectoria basada en los preceptos que dieron origen a un proyecto de Nación, destacó la diputada local Brissa Arroyo.

Al participar en el Tercer Pleno Ordinario de la Primera Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática Michoacán, la legisladora local aseguró que “mis ideales de izquierda no los voy abandonar, y por eso estoy aquí, atendiendo el llamado de mi partido”.

Brissa Arroyo recordó que “prácticamente yo nací en el PRD, en aquel proyecto de Nación que convocó el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y como hija de padres fundadores siempre he caminado en la izquierda, en las causas de la gente, no he conocido otra opción”.

En ese sentido, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura consideró que hoy el partido requiere de la suma de todas y todos, no esfuerzos aislados ni protagonismos individuales.

“En este momento nuestro partido está en una etapa decisiva porque el 2027 será clave para la continuidad de este proyecto, de ahí la necesidad de convertir al PRD en un verdadero instrumento que sirva a la ciudadanía, en una opción real para el pueblo de Michoacán y desde nuestro espacio vamos a fortalecer”, expresó Brissa Arroyo.

Para concluir, la Congresista local reconoció el esfuerzo que está haciendo el Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán en la reorganización del partido, la estructura partidista y en tener mayor presencia en los municipios.