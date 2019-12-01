Los Círculos de Paz, herramienta indispensable para evitar violencia en las escuelas: Marco Antonio Tinoco Álvarez

Morelia, Michoacán, 08 de agosto de 2025.- Con el objetivo de conocer si en los centros educativos del Estado de Michoacán se llevan a cabo prácticas de justicia de paz para resolver conflictos internos, reconstruir lazos, sanar heridas y tomar decisiones a través de la participación activa de las y los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán elaboró el informe especial “Derecho a la Justicia de Paz en los Centros Educativos de Michoacán. Círculos de Paz y otros Modelos de Gestión de Conflictos”.

Al referirse a los círculos de paz, el ombudsperson Marco Antonio Tinoco Álvarez, dijo que son una herramienta que evita las violencias, sobre todo en las escuelas, pues se trata de reunir a las personas en conflicto para reconstruir y sanar los vínculos existentes y propiciar el diálogo.

Agregó que el informe analiza qué es la paz y cómo se fomenta en las instituciones y recordó que el artículo 3ro. de la Constitución mandata educar en derechos humanos, a partir del respeto a la persona.

Reconoció que para implementar los círculos de paz y de escucha falta personal especializado, por lo que hay que capacitar a quienes se preparan para ser maestros y al profesorado en general.

Enfatizó que hay mucho por hacer en este sentido, por lo que se debe caminar hacia la prevención y hacia el fomento de la paz de manera transversal.

Por su parte, Pedro Chávez Villa, rector de la Universidad de Morelia, hizo alusión a que la paz es un tema universal y que, dado que la humanidad es dinámica, la construcción de la misma debe irse adecuando a los tiempos.

Dijo que en el centro formativo que dirige, se educa con sentido humano, para construir la transformación integral de la comunidad.

Afirmó que el tema de la confianza entre los miembros de la comunidad educativa tiene mucho que ver en el desarrollo de la relación que se establece, ya que genera buenas condiciones de convivencia.