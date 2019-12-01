Los bots no marchan: Jesús Mora denuncia promoción de la ultraderecha al Movimiento del Sombrero

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.— “Los bots no marchan”, afirmó el presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, al cuestionar la convocatoria de la marcha del Movimiento del Sombrero, anunciada como una demostración de fuerza nacional. El dirigente denunció que sectores de ultraderecha buscan inflar la imagen política de Grecia Quiroz mediante las redes sociales y los grandes medios de comunicación, sin que esa proyección digital demuestre por sí misma un respaldo popular equivalente en las calles.

Mora señaló la cobertura de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, como parte de los elementos que motivan su denuncia sobre la promoción mediática del movimiento. “Una cosa es tener reflectores y otra tener pueblo organizado. En Morena nuestra fuerza está en las colonias, las comunidades y los comités seccionales. No se construye un movimiento nacional desde los estudios de televisión”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente distinguió la legítima exigencia de justicia por Carlos Manzo de la construcción de un proyecto electoral alrededor de su figura y exigió transparentar los posibles vínculos políticos y financieros de las organizaciones que promueven al Movimiento del Sombrero.