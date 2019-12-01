Los aspirantes no debemos caer en confrontaciones, porque la militancia nos pide unidad: Carlos Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:24:52

Maravatío, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, se pronunció a favor de mantener un diálogo entre los aspirantes que permita evitar conflictos, pues la militancia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pide que el actual proceso interno se lleve a cabo sin confrontaciones.

De visita en el municipio de Maravatío, Torres Piña sostuvo que las actividades que desarrolla cada uno de los perfiles que buscan la coordinación estatal, deben desarrollarse con responsabilidad, respeto a las reglas y sin generar condiciones de inequidad.

Por ello, dijo, ha pedido a servidores públicos que simpatizan con sus ideales y su proyecto, que se mantengan al margen de su agenda por la transformación, mientras se encuentren en funciones.

“Hay que tener autoridad moral. No puede haber alcaldes ni funcionarios de primer nivel participando en actividades que puedan generar inequidad. Tenemos que respetar las reglas del partido”, afirmó.

El morenista compartió que ha sostenido encuentros individuales con otros aspirantes, con quienes debe construir puentes de diálogo, que permitan, el proceso continúe en calma y sin fricciones.

Compartió que, durante las visitas municipales, la militancia pide que los postulantes se pongan de acuerdo, no generen conflictos internos y cierren filas con quien resulte favorecido, primero, por la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y posteriormente, por el pueblo a través de la elección popular.

“No tengo diferencias personales con nadie; podemos tener distintas formas de trabajar. Lo importante es caminar hombro a hombro, mantener la unidad y defender juntos la transformación. Yo me voy a sumar con quien quede, y si nos toca, vamos a pedir que nos apoyen y nos acompañen en este proceso”, expresó.

Sobre las encuestas, señaló que los estudios demoscópicos serios reflejan una tendencia favorable, y aunque consideró que representan únicamente una fotografía del momento, reconoció que tales resultados lo motivan a actuar con mayor responsabilidad, continuar con recorridos en el interior del estado y evitar cualquier confrontación.

Explicó que el método de encuesta permite valorar no solamente el nivel de conocimiento de las personas aspirantes, sino también la percepción que la ciudadanía tiene sobre su trayectoria, su forma de trabajar y su cercanía con el pueblo.

Recordó que en próximos días se realizará una encuesta de filtro para que de los 12 aspirantes a la coordinación estatal, queden 4 o 6 perfiles que pasarán a la siguiente etapa del proceso para que, a principios de agosto, se designe al morenista que ostentará dicho cargo.